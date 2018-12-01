شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تطلق المرحلة الثانية للقضاء على فيروس «سي» من الإسماعيلية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة الإسماعيلية، صباح السبت، لافتتاح وإطلاق «المرحلة الثانية» لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس «سى» والكشف عن الأمراض غير السارية، وذلك بحضور كل من الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان المرحلة الثانية تضم 11 محافظة هي القاهرة، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية، وبني سويف، وسوهاج، وأسوان، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، والأقصر، ويبلغ إجمالى المواطنين المستهدفين بالمسح في هذه المرحلة أكثر من 20 مليون مواطن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية تستمر حتى نهاية شهر فبراير القادم.

وذكر أن وزيرة الصحة والسكان ستعلن انطلاق المرحلة الثانية من مكتب ارشاد هيئة قناة السويس، ومن المقرر أن تعقد الوزيرة مؤتمراً صحفياً بالمكتب،، ثم تتوجه لتفقد عمل عدد من نقاط المسح بكلا من مركز كبد هيئة قناة السويس، والمجمع الطبى للتأمين الصحي، ووحدة صحة السبع بنات.