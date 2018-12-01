شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التعليم والاستثمار ومحافظ القليوبية يفتتحون المدرسة اليابانية بالعبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، والسفير الياباني بالقاهرة، ماسيكي نوكي، اليوم السبت، المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العبور، والتى بدأت عملها رسميا هذا العام، بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وخالد جرامون مدير الإدارة التعليمية بالعبور.

وتتكون المدرسة من 22 فصلا دراسيا لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، وتقع المدرسة على مساحة 2000 متر وبها ملاعب على مساحة 1500 متر، وتم الانتهاء من إنشاء المدرسة وتسليمها من قِبل لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبلغت تكلفة المدرسة 30 مليون جنيه.

وأكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه بدأ العمل الرسمى بالمدرسة، حيث تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء الدراسة واستقبال الطلاب، مشيرا إلى أنه تم استلام كافة الكتب الخاصة بالمرحلتين الأولى والثانية من رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائية إلى جانب استقبال أولياء الأمور والأطفال منذ بداية الدراسة للتعرف على المدرسة.