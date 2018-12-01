أخبار مصر | رئيس جمعيات المستثمرين: 'اشتريت أول مقبرة في العاشر لاُدفن فيها' (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جمعيات المستثمرين: 'اشتريت أول مقبرة في العاشر لاُدفن فيها' (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بأنه يطلق على مدينة العاشر مسمى رمز الأمل ومدينة المستقبل لمصر، معربًا عن فخره لكونه أول عامل بها، حيث قام بشراء أول مقبرة له داخل المدينة ليدفن فيها.

وأضاف "خميس" خلال إلقاء كلمته بالمتلقى التوظيفي الثاني بمدينة العاشر من رمضان بحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن أخر لقاءات الرئيس السيسى كانت عن توفير بيئة لجذب الإستثمارات، وأيضا تحدث عن تعزيز قاعدة الصناعة ورفع معدلات النمو لخلق فرص عمل، وهذا ما نبدأه اليوم بهذا الملتقى.

وكشف "رئيس جمعية المستثمرين"، عن عزمه بناء أكبر واحدث مدرسة صناعية فى الشرق الأوسط وليس فى مصر فقط، مشيرا إلى أنه قد تم تخصيص ٥٠ فدان من قبل جهاز تعمير مدينة العاشر من رمضان لإقامة هذا المشروع العملاق.