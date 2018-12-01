مصر | حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل "فتاة المرج"

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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار أحمد عز المحامي العام الأول بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل فتاة المرج.

وكشفت التحقيقات أن المتهم والمجني عليها أبناء عمومة، حيث أكد المتهم أنه أقدم على ارتكاب الجريمة لشكه في سلوكها.

وأشار المتهم إلى أنه سأم من الحديث عن سلوك نجلة عمه السيء، وأراد أن يغسل عاره بيده، فاشتري فرد خرطوش، وأخفاه بين طيات ملابسه، ثم ارتدى كابا وتوجه إلى مكان عمل المجني عليها في أحد محال الملابس، وما أن رآها حتى أخرج السلاح وأطلق عليها عيارا ناريا مباشرا في الوجه وفر هاربا.

وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج، إخطارا من مستشفى اليوم الواحد، يفيد استقباله فتاة تدعى ياسمين وتبلغ من العمر 18 عاما، مصابة بطلق ناري في الوجه، وبعد مكوثها بالمستشفى لبضع ساعات لفظت الفتاة أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة، وتبين من الفحص قيام شاب يرتدي كابا بإطلاق النيران على الفتاة واستقل دراجة نارية مع آخر وفر هاربا، وتم الاستماع لأقوال الشهود.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.