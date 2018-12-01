مصر | تجديد حبس مسن هتك عرض ابنته بمساعدة زوجته الثانية بعين شمس

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس مسن هتك عرض ابنته البالغة من العمر 16 عاما، ومعاشرتها جنسيا بمساعدة زوجته الثانية في منطقة عين شمس 15 يوما على ذمة التحقيق.

وتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من ربة ‎منزل تتهم طليقها بالاعتداء جنسيا على ابنتها "أ" ذات الـ16عاما، بمساعدة زوجته الثانية داخل شقتهما بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث ‎القسم، للقبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.