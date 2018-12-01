مصر | مقتل سائق على يد ضابط شرطة بسبب "ركنة سيارة" في المقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل سائق على يد ضابط شرطة بسبب "ركنة سيارة" في المقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الحوادث الكلية بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى بركات بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمسرح جريمة قتل سائق بالرصاص على يد ضابط شرطة بالمقطم.

كما تستمع النيابة لأقوال الشهود للوقوف على ملابسات الجريمة والظرف أيضا المتسبب فيها.

وناظرت النيابة، الجثة، وأمرت الطب الشرعي بتشريحها لمعرفة أسباب الوفاة وإرسال تقرير مفصل بها.

وكان قسم شرطة المقطم قد تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة بين مقدم بمباحث الأموال العامة وسائق للخلاف على ركنة سيارة على إثرها استعان السائق بمجموعة من البلطجية حاملين الشوم والأسلحة البيضاء وتعدوا على الضابط بالضرب مما اضطره لإخراج سلاحه الميري وأطلق الرصاص في الهواء لتخويفهم إلا أنهم انهالوا عليه بالضرب بالشوم والسب والقذف.

وبسبب تكتل البلطجية عليه خرجت طلقة استقرت في جسد السائق ليسقط قتيلا قبل وصوله إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن وتمكنوا من اصطحاب الضابط و3 أشخاص من الطرف الثاني وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة إلى ديوان القسم، فيما انتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة وتمثيل الحادث وسط حراسة أمنية مشددة.