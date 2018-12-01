مصر | استعجال تقرير الطب الشرعي في مقتل "ربة منزل" بالسلام

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استعجلت نيابة السلام، تقرير الطب الشرعي، الخاص بواقعة وفاة "ربة منزل" بمنطقة النهضة بمدينة السلام، لبيان وجود شبهة جنائية بالواقعة من عدمه.

وأمرت نيابة السلام، بحبس المتهم "م. ح"، المتهم بقتل زوجته بمنطقة النهضة بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تجدد محكمة جنح النهضة حبس المتهم 15 يوما.

وتلقى قسم شرطة السلام، إخطارا من مستشفى السلام، بوصول سيدة مصابة بنزيف داخلي وكدمات وتم إيداعها العناية المركزة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة زوج المجني عليها "م.ح"، ليتم القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة.