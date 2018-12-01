شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تنهي إجراءات تسليم جثمان المصري المقتول بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل، في الساعة الخامسة والنصف من صباح السبت، إلى أرض الوطن، جثمان المواطن المصري البغدادي ناجح البغدادي عبدالرؤوف، الذي قتل أثناء عمله بحراسته لأحد المزارع بالمملكة العربية السعودية، وذلك على رحلة مصر للطيران رقم 650 القادمة من الرياض.

وكلف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وفدا من العلاقات العامة والمراسم بالوزارة برئاسة مسؤول المراسم أيمن عبدالعال، بإنهاء جميع إجراءات تسلم الجثمان لأسرة المتوفي واستخراج تصريح دفن الجثمان.

وتسلم الجثمان، عم المتوفي ويدعى محمد البغدادي، وتم إبلاغه بخالص تعازي الوزير ولأسرة المتوفى، وبدوره قدم الشكر إلى وزارة القوى العاملة والسفارة المصرية ومكتب التمثيل العمالي بالرياض على الجهد الذي بذل في إنهاء جميع إجراءات شحن الجثمان.