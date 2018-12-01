شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المسح الشامل لـ«فيروس سي» في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن 90 فرقة طبية ستشارك في إجراء المسح الشامل والذي يبدأ، السبت، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس سي بمختلف مدن المحافظة، وإن كل فرقة تتكون من طبيب وممرض ومدخل بيانات، وإن العدد المستهدف ٢٨١ ألف نسمة.

وأوضح «مرعي» أن الفرق الطبية بينها 66 فرقة في الفترة الصباحية، و24 في الفترة المسائية، موزعة على 24 تمركزًا بالوحدات الصحية والمستشفيات والسيارات المتنقلة بمختلف مدن المحافظة، من خلال فريق إشراف في كل إدارة صحية بمدن المحافظة وتم التنسبق مع مختلف الجهات الحكومية ومسؤولي الفنادق والقرى السياحية وشركات البترول والتعدين.

وناشد كل مواطن من عمر 18 سنة التوجه إلى أقرب وحدة صحية أو مستشفى للتحليل ومعه بطاقة الرقم القومي، حيث يتم التحليل بالرقم القومي بالوحدات الصحية والمستشفيات يوميًا في الفترة من 1/12 حتى 28/2 من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً، يتم التحليل لفيروس C والعلاج وقياس ضغط الدم والسكر مجانًا، مشيرا إلى أن جميع الفرق الطبية المشاركة في الحملة،، تم تدريبها بواسطة وزارة الصحة، التي وفرت كافة متطلبات الحملة من دعاية وأجهزة طبية وفرق مجهولة وسيارات وأن الحملة سوف تقوم بمسح شامل في كافة أرجاء المحافظة بما فيها دور العبادة ومراكز الشباب والفنادق السياحة والمصالح الحكومية، بالإضافة إلى فرق متحركة للتجمعات النائية.