أخبار مصر | اليوم.. "سعفان والملا" يشهدان حفل توزيع جوائز دوري "العاملين بالبترول‎"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "سعفان والملا" يشهدان حفل توزيع جوائز دوري "العاملين بالبترول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يشهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد سعفان وزير القوي العاملة، عصر اليوم السبت، حفل تسليم جوائز دوري النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة محمد جبران رئيس النقابة، للفرق الرياضية لشركات القطاع في مختلف الأنشطة الرياضية، وذلك في إطار احتفالات عيد البترول.
يحضر احتفالية ختام الدورة الرياضية التي تقام علي ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصـر، ورؤساء الشركات المصرية القابضة، ورئيس وقيادات الهيئة المصرية العامة للبترول، ورؤساء شركات قطاع البتـرول وقيادات العمل النقابى والشبابي.
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