شكرا لقرائتكم خبر عن تسيير 102 رحلة من مطار القاهرة تقل 18 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، خلال الـ 24 ساعة الماضية 102 رحلة داخلية ودولية، أقلعت من مطار القاهرة الدولى، لتقل نحو 18ألف 800 راكبا من جميع الجنسيات.

وأضاف مصدر، أن الشركة الوطنية مصر للطيران، سيرت منذ بداية اليوم، 102 رحلة إلى المطارات الداخلية والعواصم العربية والأوروبية، فى حالة انتظام حسب جدول التشغيل، ودون إلغاء أى رحلة مقررة.