"رئيس المصنفات ": القنوات غير المرخصة دمرت السينما وسببت خسائر للمنتجين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد عبد الجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات ،أن القنوات الفضائية التي تبث دون ترخيص دمرت صناعة السينما ، وسببت خسائر فادحة للمنتجين ،و أن المسؤل عن قنوات الإنتاج الإعلامي هي المنطقة الحر ، والمسؤلة عن البث ، وفى كل عقود هذه المحطات هناك بند بعدم البث بدون ترخيص ، وإن حدث فالمسؤلية تقع علي عاتقهم .

وقال عبد الجليل ، في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " أنه فيما يخص حقوق الملكية الفكرية والقرصنة ليست من مهام عمل الرقابة، ومع هذا عقدنا لقاءات عمل مكثفة مع غرفة صناعة السينما ونقابة المهن التمثيلية ووزارة الثقافة ، ومدينة الإنتاج الإعلامي ، من أجل إيجاد حلول جاده وإتخاذ إجراءات صارمة ضد القرصنة وهي تحتاج لإتفاقات دولية ، وتقوم بها في الأساس المنطقة الحرة ومدينة الإنتاج الإعلامي، مشددا على أن القنوات غير المرخصة تحتاج لخطوات جادة لمجابهتها ولابد من تكاتف جميع أجهزة الدولة للقضاء عليها .

وحول جهود غرفة صناعة السينما ، من أجل التصدي لقراصنة الأعمال الفنية عن طريق بثها عبر القنوات الفضائية غير المرخصة ، أكد خالد عبد الجليل ، أن الغرفة تواصلت مع جهات بفرنسا ، وجهات داخل مصر ، والمعنيين بوزارة الخارجية لوقف بث هذه القنوات .