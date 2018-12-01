شكرا لقرائتكم خبر عن منافذ أمان توفر أطنان سلع غذائية لمواجهة جشع التجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية أطنانًا من السلع الغذائية فى منافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية، بأسعار مخفضة، وذلك فى إطار حرصها على محاربة الغلاء ومواجهة جشع التجار.

يذكر أن وزارة الداخلية أنشأت "منظومة أمان"، للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، حيث تم افتتاح 924 منفذًا بكافة محافظات الجمهورية، خاصةً بالمناطق الشعبية والأكثر احتياجاً، منها 734 منفذًا ثابتًا ومحلاً تجاريًا، و190 منفذًا متحركًا، وجارى التوسع فى فروع تلك المنظومة تباعاً.