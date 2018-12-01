أخبار مصر | "ادعم نقابتك": إخفاء عقد القرض غير مبرر ونثق في نزاهة "عاشور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ادعم نقابتك": إخفاء عقد القرض غير مبرر ونثق في نزاهة "عاشور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب عبد المجيد جابر المحامي والمتحدث الرسمي لحملة "ادعم نقابتك"، مجلس نقابة المحامين بأظهار عقد القرض وعدم اخفاءه عن المحامين لكون محاولة التكتم والتعتيم عليه يثير الريبه والشك في ذمة اعضاء المجلس والنقيب، وانه كان يجب ان يعرض عقد القرض علي اعضاء الجمعيه العموميه للمحامين لتبت الرأي فيه نظرآ لضخامة القرض وترتيبه التزامات علي المحامين قد تؤدي للحجز علي اصول النقابه لتسديده، مشيرًا، ان النقابه لن تستلم المستشفيات والمول موضوع القرض الا بعد 23عام وهذه مده كبيره جدآ هناك خطوره علي اصول النقابه وان ترهن لسداد قيمة القرض.

وأكد جابر، ثقته في نزاهة المجلس والنقيب وعدم استفادتهم بأي استفاده شخصيه من وراء هذا القرض، مشيرًا إلى أن دعوات التظاهر ما هي إلا لعبة انتخابية وتتمحور حول المصالح الخاصة لمن دعوا لتنظيم الوقفه الاحتجاجيه، وأن الاعتراض كما يعرفه رجال القانون يكون بالقانون وليس بالدعوات التخريبيه والصوت العال.

ونظم المحامين، الخميس، وقفة احتجاجية داخل مقر النقابة، تحت عنوان "يوم المحاماة" ضد سياسات النقيب العام سامح عاشور، للمطالبة بإلغاء قرض النقابة المقدر بـ170 مليون يورو والخاص ببناء مول و3 مستشفيات خاصة للمحامين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى رفض تعديلات قانون المحاماة، على أن يكون اليوم تحت عنوان "يوم المحاماة".