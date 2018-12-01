شكرا لقرائتكم خبر عن عبور 394 سفينة قناة السويس بحمولة 25.5 مليون طن خلال 8 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ8 أيام الماضية، من الخميس قبل الماضى حتى أول أمس الخميس، عبور 394 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الاتجاهين، بحمولة 25.5 مليون طن.

وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل حازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى إتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور 57 سفينة قناة السويس الخميس قبل الماضى بحمولة 3.7 مليون طن، وعبرت 49 سفينة يوم الجمعة قبل الماضى بحمولة 3 ملايين طن، وعبرت يوم السبت 57 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن، وعبرت الأحد 32 سفينة بحمولة 2.1 مليون طن، وعبرت قناة السويس الاثنين، 47 سفينة بحمولة 3 ملايين طن، وعبرت الثلاثاء 47 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن.

كما عبرت يوم الأربعاء 55 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، وعبرت قناة السويس أول أمس الخميس 50 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ8 أيام الماضية إلى 394 سفن بحمولة 25.5 مليون طن.