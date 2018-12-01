شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد اليوم بدء حملة فيروس سى للكشف على 7 ملايين مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم السبت، بدء مبادرة مكافحة مرض فيروس سى، والتى ستبدأ اليوم السبت فى 11 محافظة على رأسها العاصمة.

ومن المقرر أن يتفقد المحافظ المركز الطبى بسراى القبة بجوار سنترال القبة، يعقبها زيارة الوحدة الموجودة بمركز شباب سراى القبة ثم زيارة المركز الطبى بالنزهة خلف مبنى حى النزهة.

وتبدأ الحملة فعاليتها بالقاهرة اليوم السبت وتمتد لمدة 3 شهور ضمن المرحلة الثانية، والتى تشارك فيها 11 محافظة، وتستهدف الكشف على 7 ملايين مواطن أكبر من 18 سنة.

وأكد المحافظ أن كل الأحياء بدأت حملة إعلامية على مواقعها الإلكترونية وصفحات رؤساء الأحياء وإعلانات الشوارع لتعريف المواطنين بأهمية حملة مكافحة فيروس سى فى الحفاظ على صحتهم وتعريفهم بأماكن عمل التحاليل، والتى تقدم كل خدماتها بالمجان، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف الوصول إلى المواطنين فى كل أنحاء العاصمة، مؤكدا توافر كل أدوات اختبار فيروس سى، وتحليل نسبة السكر بالدم وقياس ضغط الدم وقياس الطول والوزن، وتحديد مؤشر كتلة الجسم

وأشار المحافظ إلى أنه تم إعداد 2466 فريق عمل لإجراء المسح موزعة على 40 منطقة طبية داخل القاهرة (1804 فريق صباحى + 662 فرق مسائى) مع إعداد فرق عمل احتياطية إضافية لتوسيع الانتشار عند الحاجة مع وجود فرق طبية ثابتة فى أماكن تم تحديدها، بالإضافة إلى فرق عمل متحركة للتواجد فى أماكن الكثافات مثل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمصانع والمولات والمراكز التجارية ومحطات مترو الانفاق والسكك الحديدية والنوادى ومراكز الشباب والميادين الكبرى، بالإضافة إلى فرق بالمستشفيات للعمل خلال الفترة الليلية من 9 مساء إلى 9 صباحا، وكذلك أيام الجمع بالقرب من المساجد ويوم الأحد بالكنائس .

وأضاف المحافظ أن عددا كبيرا من المستشفيات والمراكز الطبية ستشارك فى إجراء الفحوصات كالخليفة العام والمنيرة والقاهرة الجلدية (الحوض المرصود) والمقطم وأطفال مصر ومبرة المعادى وصيدناوى والهلال والقبطى وبولاق العام والجلاء التعليمى، وصدر العباسية والصحة النفسية والزيتون التخصصى ومعهد ناصر ومار مرقس، ومستشفيات المعاهد التابعة لقصر العينى مثل معهد السكر والكبد، وعيادات التأمين الصحى المنتشرة بالعاصمة كعيادة ناصر، والمراكز الطبية كمركز طبى الأسمرات 1 والأسمرات 2، وفى أغلب محطات مترو الأنفاق ذات الكثافة العالية كمحطات مترو الخلفاوى وسانت تريز وحلوان وجامعة حلوان والعباسية وكوبرى القبة وفى أغلب مراكز الشباب .