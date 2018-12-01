شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الوظائف المتاحة بملتقى توظيف العاشر × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح وزير القوى العاملة للمهندس محمد سعفان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، فعاليات ملتقى التوظيفى الثانى الذى يعقد بدوار العاشر من رمضان بالشرقية، ويوفر 10218 فرصة عمل من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة.
1 - يشارك في الملتقى حوالى 59 شركة ومصنعًا.
2- الرواتب تتراوح ما بين 1600 إلى 4500 جنيه.
3- الملتقى لخدمة شباب مصر ومساعدتهم فى الحصول على فرصة عمل، والمساهمة فى حل مشكلة البطالة وخفض معدلاتها.
4 - تشمل المهن المطلوبة بالملتقى مهندسين، ومراقب جودة، وسائقين، لحام، وكيميائي، وعمال إنتاج، ونساجين، ومندوبين مبيعات، ومحاسب، وعمال خدمات، وعمال تعبئة وتغليف.
5 - ينظم الملتقى جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بالشرقية، ومجلس أمناء العاشر واتحاد جمعيات المستثمرين المصرية.
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الوظائف المتاحة بملتقى توظيف العاشر × 5 معلومات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .