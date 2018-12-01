شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الوظائف المتاحة بملتقى توظيف العاشر × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح وزير القوى العاملة للمهندس محمد سعفان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، فعاليات ملتقى التوظيفى الثانى الذى يعقد بدوار العاشر من رمضان بالشرقية، ويوفر 10218 فرصة عمل من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة.

1 - يشارك في الملتقى حوالى 59 شركة ومصنعًا.

2- الرواتب تتراوح ما بين 1600 إلى 4500 جنيه.

3- الملتقى لخدمة شباب مصر ومساعدتهم فى الحصول على فرصة عمل، والمساهمة فى حل مشكلة البطالة وخفض معدلاتها.

4 - تشمل المهن المطلوبة بالملتقى مهندسين، ومراقب جودة، وسائقين، لحام، وكيميائي، وعمال إنتاج، ونساجين، ومندوبين مبيعات، ومحاسب، وعمال خدمات، وعمال تعبئة وتغليف.

5 - ينظم الملتقى جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بالشرقية، ومجلس أمناء العاشر واتحاد جمعيات المستثمرين المصرية.