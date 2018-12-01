أخبار مصر | "التضامن": صرف رواتب معاشات "ديسمبر" اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": صرف رواتب معاشات "ديسمبر" اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص، بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر اعتبارًا من غدا لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وأشارت والي إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 3.3 مليار جنيه، متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من صباح الغد، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات الأحد المقبل.

وأضافت أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه، تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من 10 ديسمبر المقبل.

كما ناشدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، المواطنين أصحاب المعاشات باصطحاب بطاقة الرقم القومي عند صرف المعاش، لتحديث بياناتهم، وضمان إتمام عملية الصرف، حيث تحدث الهيئة بيانات أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف والمستفيدين.

وأكد محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات، وحصولهم على مستحقاتهم المالية وتزويد جميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلي بالأموال اللازمة.

كما أوضح سامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، أنه تم التنبيه على جميع منافذ الصرف بضرورة فتح أبوابها منذ الصباح الباكر ليوم الصرف، وعدم مغادرة المنافذ إلا بعد حصول اّخر مستحق متواجد بالمنفذ على مستحقاتهم حتى بعد مواعيد العمل الرسمية، مشيرًا إلى تشكيل فريق عمل متكامل للوقوف على أية مشكلات قد تواجه عملية الصرف في جميع مكاتب الصرف على مستوى الجمهورية.