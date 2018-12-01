شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن الأماكن المقترحة لتصوير انطلاق "المرحلة الثانية"للقضاء على فيروس سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المحافظة مدير الحملة بالمحافظة رقم التليفون اسم الوحدة الصحية منسق وحدة الرعاية الاساسية رقم التليفون اسم القيادات السويس د.منى 01222221819 وحدة طب اسرة السويس-وحدة المحروسة- وحدة الشروق د/صلاح متولي 01112206567 كفر الشيخ د/ابراهيم السعداوي 01020460982 المركز الطبي بالحامول- المركز الطبي بالزعفران-مركز طبي بيلا-مركز طبي ابشان د/احمد عبد الغني 01000190103 د/سعاد عبد المجيد قطاع الرعاية الصحية الاساسية البحر الاحمر د/نرمين محمد 01200727669 وحدة الميناء- وحدة الامل القصير- وحدة الامل ادارة راس غارب د/وجدي الحوشي 01145591782 الاسماعيلية د/نهلة تعيلب 01010045127 مركز طبي مر-الشهداء-مركز طبي السبع-مستشفى بنات الحميات د/وجدان مختار 01023156595 د/علي محروس رئيس قطاع الطب العلاجي المنوفية د/ممدوح 010068621227 المركز الصحي بشبين الكوم- د/أمل جمعة 01064812405 د/أحمد السبكي مساعد أ.د الوزير للرقابة و المتابعة بني سويف د/شيرين 01001697123 شرق النيل بني سويف- ناصر ادارة ناصر-ببا ادارة ببا د/مها عبد المنعم 01112888079 د/رشا زيادة رئيس الادارة المركزية للصيدلة سوهاج د/محمد عاطف 01129666935 المركز الحضري اخميم-وحدة الشيخ مكرم د/مصلح صلاح الدين 01011303503 اسوان د/محمود عبد العزيز 0114504220 كيما اسوان-الجعافرة دراو-تنقالة نصر النوبة د/احمد شحاته 01010848477 الاقصر د/فيولا عزت 01005507445 رعاية طفل الاقصر-العوامية-الحبيل-الطود د/طارق عوض 01007294850

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