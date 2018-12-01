شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن الأماكن المقترحة لتصوير انطلاق "المرحلة الثانية"للقضاء على فيروس سى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المحافظة
مدير الحملة بالمحافظة
رقم التليفون
اسم الوحدة الصحية
منسق وحدة الرعاية الاساسية
رقم التليفون
اسم القيادات
السويس
د.منى
01222221819
وحدة طب اسرة السويس-وحدة المحروسة- وحدة الشروق
د/صلاح متولي
01112206567
كفر الشيخ
د/ابراهيم السعداوي
01020460982
المركز الطبي بالحامول- المركز الطبي بالزعفران-مركز طبي بيلا-مركز طبي ابشان
د/احمد عبد الغني
01000190103
د/سعاد عبد المجيد قطاع الرعاية الصحية الاساسية
البحر الاحمر
د/نرمين محمد
01200727669
وحدة الميناء- وحدة الامل القصير- وحدة الامل ادارة راس غارب
د/وجدي الحوشي
01145591782
الاسماعيلية
د/نهلة تعيلب
01010045127
مركز طبي مر-الشهداء-مركز طبي السبع-مستشفى بنات الحميات
د/وجدان مختار
01023156595
د/علي محروس رئيس قطاع الطب العلاجي
المنوفية
د/ممدوح
010068621227
المركز الصحي بشبين الكوم-
د/أمل جمعة
01064812405
د/أحمد السبكي مساعد أ.د الوزير للرقابة و المتابعة
بني سويف
د/شيرين
01001697123
شرق النيل بني سويف- ناصر ادارة ناصر-ببا ادارة ببا
د/مها عبد المنعم
01112888079
د/رشا زيادة رئيس الادارة المركزية للصيدلة
سوهاج
د/محمد عاطف
01129666935
المركز الحضري اخميم-وحدة الشيخ مكرم
د/مصلح صلاح الدين
01011303503
اسوان
د/محمود عبد العزيز
0114504220
كيما اسوان-الجعافرة دراو-تنقالة نصر النوبة
د/احمد شحاته
01010848477
الاقصر
د/فيولا عزت
01005507445
رعاية طفل الاقصر-العوامية-الحبيل-الطود
د/طارق عوض
01007294850
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