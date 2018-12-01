شكرا لقرائتكم خبر عن 17 ديسمبر آخر موعد لتلقى أوراق ملكية الأراضى بتوسعات الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن يوم 17 ديسمبر الحالى آخر موعد لتلقى أوراق ملكية الأراضى بتوسعات مدينة الشيخ زايد. وأوضح أن ذلك لجميع المواطنين الذين لديهم عقود بيع ومستندات ملكية للأراضى التى تقع داخل حدود القرارين الجمهوريين للتوسعات العمرانية لمدينة الشيخ زايد رقم 77 لسنة 2017، والخاص بضم مساحة 8336 فداناً غرب المدينة، ورقم 230 لسنة 2017، والخاص بضم مساحة 2584 فدانا شرق المدينة.

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