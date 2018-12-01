شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 8 معلومات عن محطة التنقية الشرقية بالإسكندرية.. تعالج 40% من مياه الصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد محطة التنقية الشرقية، لمعالجة مياه الصرف الصحى، هى أحد أهم محطات المعالجة بالإسكندرية، والتى تستقبل وتعالج نحو 40% من مستخرج مياه الصرف الصحى فى المحافظة بالكامل، حيث تخدم قطاع شرق ووسط الإسكندرية. وفى النقاط التالية يرصد ”الخليج 365” خدمات المحطة وأعمال التطوير بها وأهميتها بالنسبة لمحافظة الإسكندرية. 1 - محافظة الإسكندرية تنتج بنحو 2 مليار متر مكعب يوميًا. 2 - محطة التنقية الشرقية بالإسكندرية هى أكبر محطات المحافظة وتقوم بتنقية 40% من مياه الصرف الصحى. 3 - تم رفع كفاءة المحطة خلال السنوات الماضية بتكلفة بلغت 5 مليار جنيه لزيادة القدرة الاستيعابية. 4 - طاقتها الاستيعابية تصل لـ800 ألف متر مكعب فى اليوم، و فى حالات الطوارئ تصل إلى 1.2 مليون متر مكعب فى اليوم. 5 - تجرى تنقية مياه الصرف الصحى وفصل المخلفات الصلبة فى أحواض التنقية. 6 - تستخدم المحطة أحدث تكنولوجيا معالجة المياه بمراحل ثلاثية لإنتاج مياه صالحة لإعادة استخدامها فى الرى. 7 - يستعد جهاز المشروعات للصرف الصحى لإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء من المخلفات الصلبة للصرف الصحى داخل المحطة. 8 - بعد إنشاء المشروع سوف تستخدم الحمأة فى إنتاج غاز يستخدم فى توليد من 35 إلى 50% من الكهرباء ليستفاد بها فى تشغيل المحطة.

















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