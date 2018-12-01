شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزيرة الصحة تطلق المرحلة الثانية للكشف عن فيروس سى من الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق اليوم السبت، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، المرحلة الثانية لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سى"، والكشف عن الأمراض غير السارية، بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بحضور كل من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، واللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية.

وتتوجه وزيرة الصحة والسكان إلى مكتب إرشاد هيئة قناة السويس، لعقد مؤتمر صحفى بالمكتب على أن تتوجه لتفقد نقاط المسح بالمحافظة.