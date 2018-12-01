شكرا لقرائتكم خبر عن عدم الالتزام بمسافات الأمان بقانون المرور تعرضك للحبس.. تعرف على المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن قانون المرور الجديد، الذى يناقش فى البرلمان مجموعة من المواد والعقوبات حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث، وإلزام سائقى السيارات بقواعد وآداب المرور، ومنها :

نصت المادة 79 على خصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبات.

نصت المادة 77 مخالفات الشريحة الثانية على معاقبة المخالف بخصم نقطتين، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه ومعظم سائقى المقطورات لا تلتزم بتلك التعليمات وستدفعهم هذه المادة للاستجابة.