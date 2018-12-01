شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم محلب: العمل الهندسى المصرى لا يقف رغم ما شهدناه من ظروف اقتصادية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأضاف خلال كلمته، باحتفالية يوم المهندس المدنى، لنقابة المهندسين: رغم كل الظروف الاقتصادية التى مرت بها مصر، فإن العمل الهندسى لا يقف، وعليهم الاعتماد الأكبر خاصة أن مصر على مشارف رئاسة الاتحاد الإفريقى، والهندسة المصرية بدأت من الفراعنة ومازالت تكمل مسيرتها.
وتابع: لنا أن نفخر جميعا بالهندسة المصرية، وأنا فخور باساتذتى وما تقدمه مهنتنا، لافتا إلى أن خطأ المهندس الاستشارى أمر غير مقبول لأن ذلك يتعلق بحياة أو موت مواطنين، مؤكدا على ضرورة أن يلتزم المهندس بالجدية ثم الجدية فى العمل.
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