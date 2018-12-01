مصر | إحباط ترويج 15 كيلو من مخدر الاستروكس بإمبابة

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أحبط ضباط مباحث قسم إمبابة، ترويج 15 كيلو لمخدر الاستروكس، بعد ضبطهم داخل منزل واحد من أخطر تجار المخدرات بمنطقة إمبابة، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بورود معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم إمبابة، مفادها قيام مصطفي. ع.م، عاطل، بتصنيع مخدر الاستروكس، متخذا مخزن أسفل منزله بدائرة القسم، مكانا لنصنيعه.

وبإجراء تحريات المباحث اللازمة والإستعانة بالمصادر السرية، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، ومداهمة المخزن المشار إليه، وضبط داخله 15 كيلو لمخدر الاستروكس، و10 زجاجات كيتامين، 2 جالون استيتون، مبلغ مالي، ميزان، فرد خرطوش، طلقات نارية.

وبمواجهته أقر بما توصلت إليه التحريات، وحيازته المضبوطات للاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.