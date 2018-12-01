شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعقد غدا اللقاء الختامى للأنشطة التدريبة لمرحلة رياض الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غدا الأحد، اللقاء الختامى للأنشطة التدريبية والمتابعة لمرحلة رياض الأطفال تحت رعاية وحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور حسن فارس رئيس اللجنة التنفيذية العليا للتعلم بالصفوف الأولى. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه سيتم عرض ومناقشة النجاحات، والتحديات والدروس المستفادة والمتحققة خلال تنفيذ أنشطة رياض الأطفال بـ24 محافظة، ومناقشة آليات استمرارية هذه النجاحات.

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