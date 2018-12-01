شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس حدائق القبة تستقبل «ميخائيل» وتكرم «ماركوس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت كنائس منطقة حدائق القبة والوايلى والعباسية مساء أمس حفل استقبال الأنبا ميخائيل، الأسقف العام الجديد لكنائس المنطقة.

شارك فى الحفل لفيف من الآباء الأساقفة وعدد من رهبان الدير المحرق وبعض من نواب البرلمان وأعضاء مجالس الكنائس، وتم خلال الحفل تكريم الأنبا ماركوس، الأسقف العام السابق للمنطقة ذاتها، والذى تم اختياره أسقفًا على كرسى إبراشية دمياط وكفر الشيخ والبرارى.

شارك فى الحفل الأنبا بطرس، الأسقف العام، والأنبا دانيال، أسقف المعادى، سكرتير المجمع المقدس.