شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء قوائم انتظار «المخ والأعصاب» و50% لباقى التخصصات بـ«أبوالريش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة رانيا حجازى، مدير مستشفى أبوالريش اليابانى، الانتهاء من قوائم الانتظار للأطفال فى تخصص جراحات المخ والأعصاب نهائيًا، والانتهاء من نحو 50% من قوائم انتظار باقى التخصصات بصفة عامة.

وقالت «حجازى»، لـ«المصرى اليوم»، إن السبب فى ذلك يعود لتنظيم «جمعة الخير» من كل أسبوع فى تخصص محدد، منوهة إلى أنه بعد اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى، أقدم المستشفى على جعل يوم يتبرع فيه الأطباء وأطقم التمريض بوقتهم كاملًا، بالإضافة للتواصل مع متبرعين للتبرع بجميع المستلزمات الطبية التى تحتاجها العمليات، وبناءً عليه يتم تحديد عدد العمليات التى يمكن إجراؤها فى يوم واحد.

وأضافت أن «أبوالريش اليابانى» به ٩ غرف عمليات مُقسّمة فى العمل اليومى بين التخصصات المختلفة، لكن فى يوم «جمعة الخير» من كل أسبوع تستخدم جميع غرف العمليات فى تخصص واحد يتم تحديده، وهو ما أدّى إلى إجراء عدد كبير من العمليات تتراوح بين 20 و100 حالة حسب صعوبة الجراحة والتخصصات المختلفة، لافتة إلى أن المستشفى مستمر فى هذا النهج حتى الانتهاء بالكامل من قوائم الانتظار التى كانت تمتد فى بعض الحالات من 6 إلى 8 أشهر.

وطالبت بضرورة مساهمة المجتمع المدنى فى «جمعة الخير» حتى تستمر بشكل ثابت وتكون تجربة مفيدة يمكن الاستفادة منها فى باقى المستشفيات التى تعانى من قوائم الانتظار.