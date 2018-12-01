شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تبدأ مسح مليون و122 ألف طالب ثانوى في 9 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار «١٠٠ مليون صحة»، اليوم، ولمدة ثلاثة أشهر لتنتهى فى ٢٨ فبراير٢٠١٩ فى ١١ محافظة تشمل أسوان، والأقصر، وسوهاج، وبنى سويف، والبحر الأحمر، والسويس، والإسماعيلية، وشمال سيناء، والقاهرة، والمنوفية، وكفر الشيخ.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أن المرحلة الثانية تستهدف مسح ٢٠ مليونا و٣٢٩ ألف مواطن فوق ١٨ عاما، منهم ٧ ملايين بالقاهرة فقط، من خلال ١٨٧٧ نقطة مسح ثابتة على مستوى تلك المحافظات بإجمالى ٦٤٨٦ فريقا طبيا يتم تقسيمهم إلى ٤١٥٨ صباحى، و٢٣٢٨ مسائى، فضلا عن ٨٥٧ نقطة مسح متحركة بالقاهرة. وأضاف مجاهد، سيتم بدء مسح فيروس سى لطلبة المدارس الثانوية بجميع فئاتها على أن تنفذ الخطة على ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى فى مطلع ديسمبر ولمدة ثلاثة أشهر وتستهدف مليونا و١٢٢ ألف طالب من مدارس محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح وجنوب سيناء والقليوبية والفيوم وأسيوط ودمياط، وبورسعيد.