شكرا لقرائتكم خبر عن «مؤتمر طبى»: 12 مليون مصاب بـ«القدم السكرى» فى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور مسعد سليمان، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب فى جامعة المنصورة، إن هناك ما بين 10 و12% من المصريين مصابين بمرض القدم السكرى أى ما يوازى 12 مليونا، وأصبحوا مهددين بشبح بتر أقدامهم، وأن 45٪ ممن تم بتر أقدامهم نتيجة هذا المرض يموتون خلال 3 سنوات بسبب الحالة النفسية السيئة التى تلاحقهم بسبب عملية البتر.

وأضاف «سليمان»، فى مؤتمر صحفى عقده على هامش المؤتمر السادس لجراحة الأوعية الدموية والقدم السكرى والذى تنظمه الكلية، أن الإصابة بمرض السكر تبدأ بقرحة فى القدم وتتطور بعد ذلك لتصل إلى أن يكون العلاج الوحيد لها هو البتر، وهو ما يشكل نسبة 14% من الحالات المصابة بالقرحة والتى تتطلب بتر متقدم عال، سواء بتر مفصل أو فوق أو تحت الركبة وليس الإصبع او «وش القدم» فقط.

وأشار إلى أن مصر تحتل المركز الثالث عربياً بعد السعودية والكويت حيث تصل نسبة الإصابة بـ«السكر» فى السعودية إلى 27% نتيجة تناول التمور بصورة رئيسية طوال اليوم ثم الكويت فى المركز الثانى بنسبة 25% من إجمالى عدد السكان وهى نسب عالية جدا.

وأوضح «سليمان» أن معدلات البتر فى مصر عالية نتيجة غياب الوعى البشرى وعدم الاهتمام بمرض «السكر» أو إصابة الأطراف والتى تصل إلى حد البتر، حيث وصلت معدلات البتر لـ«المفصل وفوق وتحت الركبة» وهو ما يعرف بالبتر المتقدم العالى فى عدد من الأعوام إلى 750 ألف حالة مشيرا إلى أنه فى عام 2017 وصل عدد حالات البتر إلى نحو 100 ألف حالة.

ودعا إلى تبنى حملة قومية للتوعية من خطورة القدم السكرى فى مصر، من خلال خطة مواكبة للاتجاه القومى لصحيح الأوضاع الصحية داخل مصر خاصة، متابعاً: «لن نسمح لها بإعاقة الاستراتيجية القومية التى تقودها القيادة السياسية حالياً ويجب التوعية بمرض القدم السكرى كونه أحد أبرز أمراض الأوعية الدموية .