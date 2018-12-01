شكرا لقرائتكم خبر عن حماد موسى أميناً لـ«مستقبل وطن» بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، التشكيل النهائي لهيئة مكتب الحزب بمحافظة الإسماعيلية.

وبحسب بيان، تضمن تشكيل هيئة المكتب بحسب القرار رقم 405 لسنة 2018، والذي أخطرت به لجنة شؤون الأحزاب، بعد الإطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاصة بالأحزاب السیاسیة وتعدیلاته، وعلى النظام الأساسي للحزب، تعيين المحاسب حماد موسي حماد موسي، أمینًا للحزب بالمحافظة، والنائب أحمد محمد بدران البعلي أمينا مساعدًا للحزب، وعصام أحمد دیاب أمينًا للتنظيم.

كما جرى تعيين أحمد ربیع رضوان عبدالله العناني أمینًا للعضویة وتكنولوجیا المعلومات، وأحمد عبدالفتاح أحمد حسین، أمینًا للتقییم والمتابعة، ومحمد أحمد عبدالھادى، أمینًا للشباب، وجیھان فؤاد حسین محمود، أمینة للمرأة، موسي فتحى موسي، أمین الشؤون المالیة والإداریة، وسید محمد سلامة البدوي، أمینًا لشئون المجالس المحلیة، ومصطفى السید ربیع أحمد، أمینًا للشئون البرلمانیة، وعلاء الدین أحمد زكي، أمینًا للإعلام، وعمرو عبدالله خلیل عبدالله، أمینًا للعلاقات العامة، وخالد إبراھیم الجبلاوي، أمینًا للعمل الجماھیري.

كما شمل القرار تعيين أسامة عبدالعزیز أبوزید، أمینًا للمھنیین، وچورج اندراوس دمیان، أمینًا للمواطنة، والدكتورة سلوي السعید فراج، أمینًا للتدریب والتثقیف وتنمیة الموارد البشریة، والدكتور السید خلیل محمود مبارك، أمینًا للعمال، ومحمد عبدالرشید حسان إمام، أمینًا للفلاحین، وخالد عبدالسلام إسماعیل، أمینًا ذو الاحتیاجات الخاصة، ومحمد سعد بدران البعلي، أمینًا لقطاع العمال، ومروة صابر یوسف محمد، أمینة السیاسات والتخطیط الإستراتیجي، ومحمد أبوالعینین إسماعیل رخا عضوًا بھیئة مكتب.