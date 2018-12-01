شكرا لقرائتكم خبر عن عزل أستاذ بجامعة بنى سويف طلب هدايا من الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور منصور حسن، أمس، رئيس جامعة بنى سويف، عزل أحد أعضاء هيئة تدريس كلية الخدمة الاجتماعية، من منصبه، مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة، وذلك بسبب خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى، وارتكابه مخالفات تمس كرامة ومكانة عضو هيئة التدريس.

وأوضح قرار رئيس الجامعة والتحقيقات، التى جرت مع «ا. أ.ع»، المدرس بكلية الخدمة الاجتماعية، أن الأخير طلب من الطلاب هدايا مادية، منها شراء طابعة، كما طلب من أحدهم إصلاح هاتفه الخاص، كما تحدث لطالبتين بـ«عبارات غير سوية وغير لائقة تتضمن إيحاءات جنسية».

وأوضح الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، لـ«المصرى اليوم»، أنه أحال المدرس المتهم إلى التحقيق، أولاً، أمام مستشارين قانونيين بكلية الحقوق، بعد تلقيه شكاوى من طلاب كلية الخدمة الاجتماعية، حيث أوصى المستشارون بإحالة عضو هيئة التدريس إلى مجلس تأديب، والذى استمع لأقوال الطلاب حول الوقائع، مشيراً إلى أن التحقيقات استمرت من مايو الماضى، حتى أمس الأول.

كان رئيس الجامعة أحال المدرس المتهم إلى مجلس تأديب فى الدعوى رقم 1 لسنة 2018، حيث قرر المجلس عزل المدرس من وظيفته، وألزم رئيس الجامعة بتنفيذ القرار.