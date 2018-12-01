شكرا لقرائتكم خبر عن الإثنين.. «الصحفيين» تبدأ التحقيق مع عماد أديب وجمال عنايت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النقابة حددت، الأربعاء الماضي، كأول موعد للتحقيق مع الإعلامي عماد الدين أديب، مالك صحيفة العالم اليوم، والإعلامي جمال عنايت، رئيس مجلس الإدارة، والصحفية نجلاء ذكري، رئيس التحرير، على خلفية أزمة فصل الزملاء العاملين بالصحيفة، وتصفية الشركة المالكة، وغلق ملفاتهم التأمينية بأثر رجعي لأربع سنوات.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن النقابة كانت أخطرت المذكورين بموعد التحقيق الأربعاء الماضي، وحضر للنقابة المحامي والمستشار القانوني للشركة نيابة عنهم، مؤكدًا أن النقابة أخطرته بموعد التحقيق الجديد يوم الإثنين المقبل، على أن يحضروا بصفتهم الشخصية.

وتابع: «إذا لم يحضروا سيناقش مجلس النقابة الإجراءات القانونية حيال الأمر، وذلك وفقًا لقانون النقابة».

وكان قرر مجلس نقابة الصحفيين، إحالة الإعلام عمادالدين أديب والإعلام جمال عنايت والصحفية نجلاء ذكري، للتأديب، على خلفية فصلهم عدد من الزملاء العاملين بصحيفة العالم اليوم.