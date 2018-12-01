شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رد لجنة الفتوى بالأزهر على آخر وقت لصلاة العشاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما هو آخر وقت لصلاة العشاء؟ سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

اختلف أهل العلم فى آخر وقت العشاء، فمنهم من قال إلى آخر ثلث الليل الأول، ومنهم من قال إلى نصفه، ومنهم من قال إلى طلوع الفجر الصادق الذى منه بدء الصوم.

وهذا هو الراجح، وعليه فصلاة العشاء تكون أداء إذا أديت قبل أذان الفجر، فإذا أذن للفجر فقد خرج وقتها اتفاقا وهى بعد ذلك قضاء.