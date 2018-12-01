شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيل 18 مهاجرًا حاولوا التسلل إلى دول الجوار بطريقة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت سلطات مطار القاهرة الدولى 18 مهاجرًا أفريقيًا غير شرعيين، حاولوا التسلل إلى دول الجوار والإقامة بطريقة غير شرعية. ووصل المرحلون على متن عدة رحلات، ضمت مهاجرين من عدة دول أفريقية، وتم ترحيلهم على الطائرات المتجهة إلى بلادهم بعد فحص أوراقهم، وإخطار سفارات دولهم بالقاهرة.

شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيل 18 مهاجرًا حاولوا التسلل إلى دول الجوار بطريقة غير شرعية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .