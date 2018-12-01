شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات اليوم لغسيل الشبكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية، اليوم السبت، لمدة 6 ساعات، من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وحتى الساعة السادسة مساءً، وذلك لأعمال غسيل وتطهير الشبكات بالكلور، وأعمال الصيانة بالمحطة الرئيسية. وأهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع. وأعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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