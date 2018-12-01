شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات×24 ساعة.. 3000 شاب روجوا للمرحلة الثانية لـ "100 مليون صحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة الصحة: وزارة الصحة: الصحة: 3 آلاف شاب روجوا للمرحلة الثانية من "100 مليون صحة" بشوارع القاهرة وزارة التربية والتعليم: وزارة التربية والتعليم: "التعليم" تحدث صحف الأحوال الإلكترونية للمعلمين وزارة الأوقاف: وزارة الأوقاف: صور.. قوافل تعليمية بمطروح بمشاركة الأوقاف والشباب والتعليم وزارة النقل: وزارة النقل: وزير النقل: المشروعات القومية وفرت حوالى 800 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وزارة الزراعة: وزارة الزراعة: "الزراعة": توفير الخدمات وتحاليل التربة للصوب المرخصة لزيادة الإنتاج وزارة التعليم العالى: وزارة التعليم العالى: حملة توعوية لـ "تيودور بلهارس" عن العدوى المقاومة للمضادات الحيوية وزارة الكهرباء: وزارة الكهرباء: الإحصاء: الاستخدامات المنزلية تستهلك 42% من إجمالى الكهرباء المستخدمة

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