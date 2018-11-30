شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار على المناطق الشمالية بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تساقطت أمطار صاحبها برق ورعد، مساء الجمعة، على المراكز الشمالية بمحافظة البحيرة، التي تقع على البحر الأبيض المتوسط وهى مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار.
وأعلنت اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، حالة الطوارئ وإنعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات بالمراكز على مدار 24 ساعة، ووجهت المحافظة رؤساء الوحدات المحلية، برفع درجة الإستعداد في جميع مراكز المحافظة.
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