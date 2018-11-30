أخبار مصر | غدًا.. وزيرة الصحة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة فيروس سي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. وزيرة الصحة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة فيروس سي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطلق الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، غدًا السبت، المرحلة الثانية لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية، بمحافظة الإسماعيلية.

بحضور كل من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، واللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية.

وستتوجه وزيرة الصحة والسكان إلى مكتب إرشاد هيئة قناة السويس، ومن المقرر أن تعقد الوزيرة مؤتمرًا صحفيًا بالمكتب، الساعة 10 صباحًا، ثم تتوجه لتفقد نقاط المسح بالمحافظة.

وكانت المرحلة الأولى من المبادرة، والتي نُفذت على مدار الشهرين الماضيين في 9 محافظات، قد فحصت 11.5 مليون مواطن، بواسطة ألف و488 نقطة مسح ثابتة، و322 نقطة متحركة، وهي المرحلة التي قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مدها لمدة شهر إضافي حتى آخر ديسمبر.