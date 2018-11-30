أخبار مصر | برئاسة نقيب الصحفيين.. تفاصيل إطلاق موقع "الخبر" التابع للنقابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برئاسة نقيب الصحفيين.. تفاصيل إطلاق موقع "الخبر" التابع للنقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال أيام ينطلق موقع "الخبر" التابع لنقابة الصحفيين، لأول مرة، وبين مؤيد ومعارض داخل مجلس النقابة حول قانونية إنشاء المجلس، إلا أنه خلال أيام سيتم إطلاق البث التجريبي للموقع في حفل، بحضور النقيب عبدالمحسن سلامة، والذي سيكون رئيسًا لمجلس إدارة الموقع بصفته، ويختار رئيس تحريره.



الأعلى للإعلام يعلن موافقته بصفة مبدأية: قانوني

وكان أرسل نقيب الصحفيين للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، طلب بترخيص الموقع، والانتهاء من كافة الإجراءات القانونية حيال الأمر.

ورد المجلس على نقابة الصحفيين منذ أيام، بأنه يسير في إجراءاته القانونية حيال الأمر، وأنه موافق بصفة مبدئية أن يتم إطلاق البث التجريبي للموقع، لحين الانتهاء من ذلك.



وكان صرح عبدالفتاح الجبالي وكيل أول المجلس لـ"الفجـر"، بأن إنشاء النقابة للموقع أمر قانوني، نظرًا أن النقابة كيان اعتباري، والموقع الإلكتروني كنظيره بالوزارات والهيئات الأخرى.

"الأهرام" تتكفل بتصميم الموقع الجديد

وكلف عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، مهندسي تكنولوجيا المعلومات بمؤسسة الأهرام، بالانتهاء من وضع تصميم الموقع الجديد، خلال الأيام القليلة المقبلة.



وكانت اجتمع الزملاء مؤسسي الموقع، وانتهوا من وضع تصورهم للتصميم والشكل الإداري والتحريري، ووضع السياسة التحريرية في صورتها النهائية.



تحول إعانات الصحفيين إلى رواتب

ويستهدف الزملاء مؤسسي الموقع، الربح من خلال الإعلانات والنفق المشروع للربح ككل صحيفة أو موقع إلكتروني، لتتحول الإعانات التي تتقدم بها النقابة لهم شهريًا إلى رواتب.

وقال محسن هاشم المتحدث الرسمي للموقع، إنه بدءًا من الشهر المقبل، سيبدأ الموقع في جني أرباحه، ووقف الإعانة التي يقدمها مجلس النقابة لهم، على أن يتم البدء في صرف رواتب شهرية للعاملين.

نقيب الصحفيين: موقفه قانوني وسنبدأ البث التجريبي

وقال نقيب الصحفيين، إن النقابة ستبدأ خلال أيام البث التجريبي لموقع "الخبر" التابع لها، وذلك لأول مرة.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الموقع الذي تم إنشاؤه للزملاء العاملين بالصحف الحزبية المتوقفة، قانوني، مؤكدًا أنه لا يوجد في القانون ما يمنع إنشاء النقابة لموقع إلكتروني تابع لها، خاصة وأن القانون أعطى حق إنشاء المواقع الإلكترونية للأفراد والأشخاص الاعتبارية.

وتابع: "سنبدأ البث التجريبي للموقع، على أن يتم الانتهاء من الترخيص، وسيقوم الزملاء خلال تلك الفترة بتوفيق أوضاعهم والتدريب".

وأكد نقيب الصحفيين، أن النقابة كانت خاطبت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، للانتهاء من ترخيص الموقع، موضحًا أن المجلس أكد قانونيته.

نجلة حسنين هيكل تتبرع بتجهيز الموقع الإلكتروني

وقال محسن هاشم المتحدث باسم الزملاء العاملين بالصحف الحزبية المتوقفة، إن نجلة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، تبرعت بتجهيز الموقع الإلكتروني.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن العاملين بالصحف الحزبية المتوقفة، لم يكلفوا نقابة الصحفيين قرشًا في تجهيز مقر الموقع، موضحًا أن نجلة الكاتب الصحفي الكبير الراحل تبرعت بنحو 15 جهاز كمبيوتر للموقع، فضلًا عن فرش المقر.

وكان قرر الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، تخصيص 20 مليون جنيه من ميزانية النقابة، لإنشاء موقع إلكتروني للعاملين بالصحف الحزبية المتوقفة، والذي سيكون تحت إشراف النقابة، لإنهاء أزمتهم التي استمرت نحو 10 سنوات، واتخذوا مقرًا إداريًا له بمنطقة السيدة زينب.