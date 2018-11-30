أخبار مصر | غدًا.. وزير الأوقاف يُكرم المتميزين بدورات الموارد البشرية والشؤون القانونية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. وزير الأوقاف يُكرم المتميزين بدورات الموارد البشرية والشؤون القانونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المتميزين من الناجحين في دورات الموارد البشرية والشؤون القانونية والإدارة الهندسية من هيئة الأوقاف، بحضور قيادات هيئة الأوقاف المصرية، غدًا السبت، بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف.

وتقيم وزارة الأوقاف أمسية ابتهالية كبرى في حب سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، غدًا عقب صلاة العشاء مباشرة بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، مُمثلة في قطاع القنوات المتخصصة وقطاع التلفزيون وإذاعة القرآن الكريم.

