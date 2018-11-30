مصر | غدًا.. أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ "أحداث الطالبية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ "أحداث الطالبية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر، غدًا السبت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بوادى النطرون اولى جلسات إعادة محاكمة متهم فى " أحداث تجمهر الطالبية" والمحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عاماً، لاتهامه بالاشتراك فى التجمهر والشرزع فى قتل والاعتداء على شقة أمين شرطه واحراز سلاح والتظاهر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهيمن بأنهم خلال الفترة من 26 يناير 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزه اشتركوا فى تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بغرض الإخلال بالأمن العام واشتركوا فى تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة، كما أنهم حازوا واحرزوا أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة وخربوا املاكا عامة مملوكة للدولة منها اتوبيس نقل عام وذلك بغرض إرهابى وعرضوا سلامة وسائل النقل البرية.