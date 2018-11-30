مصر | غدا.. محاكمة 28 متهما فى قضية "إعلام الإخوان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. محاكمة 28 متهما فى قضية "إعلام الإخوان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف غداً السبت الدائرة 14 إرهاب محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 28 متهماً بينهم إعلاميين ومقدمي برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا "طوارئ" وحدد جلسة اليوم لاستماع مرافعات الدفاع. عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين محمد السعيد الشربينى سامح سليمان إبراهيم ومحمد محمد محمد عمار. جاء فى قرار الاتهام انه فى غضون عامى 2017 و2018 أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بأنه أسس جماعة المجلس المصري للتغير للتحريض ضد مؤسسات الدولة.

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