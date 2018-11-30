مصر | غدا.. استكمال سماع شهود في قضية "أنصار بيت المقدس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. استكمال سماع شهود في قضية "أنصار بيت المقدس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف غدا السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس" لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزيرالداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، وتستكمل المحكمة سماع شهود الواقعة . تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وحضور معتز زكريا رئيس نيابة أمن الدولة العليا بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

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