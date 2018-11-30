مصر | غدا.. استكمال مرافعة الدفاع في محاكمة العادلي وآخرون بـ "فساد الداخلية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. استكمال مرافعة الدفاع في محاكمة العادلي وآخرون بـ "فساد الداخلية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف غداً السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011، وحددت المحكمة جلسة اليوم؛ لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد .

كانت المحكمة بالجلسة الماضية استمعت إلى دفاع المتهمين السابع والثامن وأكد خلال مرافعته أن وقائع القضية لا يوجد بها دليل إدانة من الأساس، وأن مركز المتهمين القانوني يختلف عن باقى مراكز المتهمين رغم قولي أن الجناية الماثلة لا يوجد بها دليل إدانة قبل جميع المتهمين .