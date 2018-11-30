شكرا لقرائتكم خبر عن اختراق بيانات نحو 500 مليون عميل لفنادق «ماريوت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة فنادق ماريوت العالمية، الجمعة، أن قراصنة اخترقوا قاعدة بيانات نزلاء الفندق، موضحة أنه من المحتمل أن يكونوا قد حصلوا على البيانات الخاصة بنحو 500 مليون شخص.

وقالت المجموعة، في بيان الجمعة، إن عملية الاختراق بدأت في 2014 واكتُشفت في 19 نوفمبر الجاري، موضحة أن البيانات التي جرت القرصنة عليها تضمنت معلومات مفصلة عن العملاء، من بينها الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وأرقام جوازات السفر وتواريخ الميلاد الخاصة بـ327 مليون شخص، بالإضافة لمعلومات عن عمليات السداد الخاصة ببعضهم، رغم تأكيد «ماريوت» أن تلك البيانات كانت مشفرة، بحسب ما نقلت مجلة «بوليتيكو» الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة أرني سورنسن: «لم نف بما يستحقه نزلاؤنا وما نتوقعه من أنفسنا»، مضيفا: «نفعل كل ما بوسعنا لدعم ضيوفنا ونستخدم الدروس التي تعلمناها للتقدم بشكل أفضل».

وأشارت «بوليتيكو» إلى أن مجموعة «ماريوت» تعمل حاليا مع وكالات إنفاذ القانون للتحقيق في الاختراق، فيما أوضحت الشركة أنها ستبدأ، اليوم، في إرسال رسائل للعملاء المضارين من الاختراق لإعلامهم.