شكرا لقرائتكم خبر عن «مكرم» ووزير الإعلام السوداني يبحثان تفعيل البروتوكولات الإعلامية بين البلدين غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، إن مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، يلتقي غدا السبت، وزير الإعلام السوداني، بشارة جمعة، لتفعيل البروتوكولات الإعلامية الموقعة بين البلدين، وأبرزها ميثاق الشرف الإعلامي الذي تم الاتفاق على بنوده في أكتوبر الماضي، إبان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخرطوم.

وأوضح «سليم»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن البروتوكول الموقع يهدف إلى التأكيد على العلاقات التاريخية بين البلدين، ووقف الهجوم الإعلامي حول عدد من القضايا، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي لتعزيز التعاون المشترك.

ووقع الطرفان، في أكتوبر الماضي، ميثاق شرف إعلامي بين البلدين جاء فيه أنه توثيقاً لروابط الأخوة الأزلية بين جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية، ورعاية للمنطلقات الاستراتيجية لشعبي وادي النيل، اتفقت حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية السودان، على أنه في حال وقوع أي خلاف «عربي/عربي» أو «مصري-سوداني» يراعى الحفاظ على ثوابت العلاقات التاريخية بين البلدين، ويتمنع تماماً أي هجوم على الشعبين المصري والسوداني.

كما شدد ميثاق الشرف الإعلامي على منع استخدام ألفاظ السباب والاتهامات المتبادلة بالخيانة والتهوين والتهويل حال وجود خلاف بين الحكومات بما يحفظ علاقات الشعبين المصري والسوداني.

وجاء في الميثاق، أنه يجب أن توظف الأقمار الصناعية التي يمتلكها البلدين لخدمة هذه العلاقات، وأن يؤكد الطرفان حرصهما على توثيق التعاون الإعلامي عبر الملحقات الإعلامية والنقابات المهنية والاتصال المباشر بين المجلس الأعلى، ووزارة الإعلام، وتسهيل الإجراءات في البلدين لتمكين هذه الملحقيات الاطلاع بمهامها على الوجه الأكمل.

ويشجع الطرفان وفقا للميثاق تبادل البرامج الإذاعية والتليفزيونية والمواد الإعلامية بين الأجهزة الإعلامية الرسمية في البلدين، خاصة التي تعكس حضارة وثقافة البلدين، ويلتزم الطرفان بعدم إجراء أي تعديلات على المواد الإعلامية المتبادلة بما يؤثر على المحتوى الخاص بها.

وتعهد الطرفان بتشجيع الإنتاج المشترك بين أجهزة الإعلام في المجالات التي تعمق الصلات بين البلدين وتخدم مصالحهما الإستراتيجية والحيوية.

كما يشجع الطرفان الموقعان على ميثاق الشرف الإعلامي على تنسيق الخطاب الإعلامي والمواقف في المنظمات الإقليمية والدولية ويتبادلان التأييد بالتنسيق بينهما فيما يختص بالترشيحات في وظائف المنظمات الإعلامية والإقليمية الدولية.

وألزم ميثاق الشرف الإعلامي الطرفان بتبادل الدراسات والخبرات والبحوث التي تدفع بتطوير العمل في المجالات السمعية والبصرية والمقروءة، وأن يلتزموا بتبادل التدريب الإعلامي والتقني بين الأجهزة المعنية بذلك في البلدين بالتركيز على تدريب ورفع القدرات للإعلاميين السودانيين.

واتفق الطرفان على تنمية التعاون بين الوكالة السودان للأنباء، ووكالة أنباء الشرق الأوسط في مجالات تبادل الأخبار، وكذلك الخبرات في المجالات الخاصة بنشاطات وكالات الأنباء عن طريق الزيارات بين العاملين، كما يشمل التعاون أيضاً تبادل المطبوعات والنشرات التي يصدرها كل منهما بغية إثراء مكتبتي الطرفين بالمصادر التي تعرف بالقطرين الشقيقين، كذلك التدريب المشترك في النشاطات الخاصة بالوكالات، وتشجيع التعاون بين الإعلام الخارجي بالسودان، وهيئة الاستعلامات المصرية في مجالات تبادل الخبرات ونقل التجارب في مجالات النشر والإنتاج الإعلامي للإصدارات والدوريات والمواد الإلكترونية في القضايا التي تهم البلدين، وإتاحة فرص التدريب للكوادر البشرية العاملة في البلدين، وتقديم التسهيلات اللازمة للمراسلين الإعلاميين والصحفيين الموفدين في مهام رسمية للبلدين، والعمل على تنسيق الجهود والمواقف في إطار المنظمات والاتحادات التي يعد كلا البلدين عضواً فيها.

وأكد الطرفان على ما ورد في الاتفاقيات الثنائية السابقة الموقعة بين المؤسسات الإعلامية في البلدين والعمل على تفعيلها، وتنفيذاً لهذه المذكرة يتعهد الطرفان بالنظر في تشكيل لجنة مشتركة من المختصين في البلدين تجتمع مرة كل عام بالتناوب في البلدين أو بناء على طلب أحد الطرفين تقوم بوضع البرامج المتابعة والتقويم الدوري لتنفيذ هذه المذكرة وحل العقبات التي قد تنشأ واتخاذ كل ما من شأنه ضمان حسن تطبيق وتنفيذ ما جاء فيها.