شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة القاهرة» تنظم مؤتمراً حول الميكروبات المصاحبة للنبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قسم الميكروبيولوجي بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، مؤتمرا عمليا حول «الميكروبات المصاحبة للنبات»، استضافه فرع الجامعة التقنية لبرلين TU«Berlin campus» الألمانية، وذلك ضمن فعاليات التعاون المصري الألماني في البحث العلمي وتبادل الخبرات بين جامعة االقاهرة والجامعات ومؤسسات البحث العلمي الدولية في المشروعات البحثية التي تخدم مجالات التنمية.

وقال الدكتور عمرو مصطفى، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن المؤتمر انعقد على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 138 باحثا مصريا وباحثين أجانب من الدول المختلفة، ألمانيا، اليابان، إيطاليا، النمسا، باكستان، انجلترا، تشيلى، كوريا الجنوبية، بولندا، نيوزلاند، وجنوب أفريقيا، وتضمن عددا من الجلسات العلمية والمحاضرات لعرض أحدث الأبحاث العلمية المرتبطة بالميكروبات المصاحبة للنبات.

ورأس أعمال المؤتمر الدكتور نبيل حجازي، وبأمانة الدكتور محمد فايز فؤاد، الأستاذان بالكلية.

وأكد عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة أن كلية الزراعة تسعى لتطوير بحوثها العلمية في ضوء استراتيجية جامعة القاهرة التي تهدف لاستثمار الأبحاث العلمية في التنمية الشاملة للوطن وربطها بالقضايا القومية والمساهمة في المشروعات القومية.