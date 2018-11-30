شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 240 ملعب كرة قدم خماسي مقامة على أراض زراعية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مسؤل بديوان عام محافظة المنيا عن إصدار المحافظ اللواء قاسم حسين، توجيهات بقيام لجان الإزالات بالوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة بإزالة ملاعب كرة القدم الخماسي الخاصة المقامة على الأرض الزراعية والبالغ عددها 240 ملعبا من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا.

وأضاف، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن المحافظ عقد اجتماعا موسعا منذ أسبوعين بحضور السكرتير العام، ورؤساء المدن ومسؤولي الزراعة قرر خلاله سرعة إزالة تلك الملاعب ورد السيئ لأصله.

يذكر أن محافظة المنيا بدأت حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية الاثنين الماضي وحتى ٥ ديسمبر المقبل.