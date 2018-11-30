شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العمومية للصيادلة توافق على تعديلات مادة شروط الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت الجمعية العمومية للصيادلة على إجراء تعديلات على المادة الخاصة بشروط الترشح بالانتخابات، واستحداث شرط حصول المرشح على شهادة حسن سير وسلوك من النقابة العامة للصيادلة، وتأدية الخدمة العسكرية، للمرشحين على مقاعد النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وتفويض المجلس فيما يتعلق بأمور الانتخابات، وأثار القرار جدلا بين جموع الحاضرين، لتوافق الجمعية العمومية عليه في النهاية.

كما رفضت العمومية بالإجماع قرار وزارة الصحة رقم 645 لسنة 2018، الخاص بتنظيم قبول طلبات تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية، بما يجاوز العدد المقرر لصناديق مثائل الأدوية، بالإضافة إلى إلزام وزارة الصحة لشركات الأدوية في كل قرار تسجيل لدواء باسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية.

ووافقت الجمعية العمومية أيضا على تشكيل لجنة برئاسة الدكتور إيهاب قلدس، رئيس لجنة الصحة، لوضع مقترح بديل لقرار وزارة الصحة رقم 645، والاستعانة بالشؤون القانونية في النقابة حال حدوث أي مشكلة.

كما وافقت الجمعية العمومية على رفع الحد الأدنى من الإعانة من 15 إلى 25 ألف جنيه، واعانة الوفاة إلى 20 ألف جنيه، ووافقت على مقترح اللجنة الاجتماعية بصرف إعانة للأولاد 500 جنيه كل 6 أشهر، وإتاحة الفرصة للصيادلة في 27 محافظة قرض حسن بدون أرباح، 30 ألفا لكل صيدلى يسددها خلال عامين.